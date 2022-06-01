جوائز الكتاب

2022/06/01 | 05:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ضريح الامل" تفوز بالبوكر

* فازت الروائية جيتانجالي شري بجائزة "بوكر" الدولية المرموقة عن روايتها "ضريح الرمل" (Tomb of Sand)، المترجمة من اللغة الهندية، وهي الروائية الهندية الاولى التي تفوز بالبوكرالدولية، اذا استثنينا مواطنتها الروائية الهندية المعروفة أرونداتي روي التي فازت بجائزة البوكر العادية العام 1979 عن روايتها "إله الأشياء الصغيرة".

وتتناول رواية شري قصة امرأة تبلغ 80 سنة، تبدأ حياة جديدة غير متوقعة وغير تقليدية بعد وفاة زوجها.

وتدور أحداث القصة في شمال الهند.



"تومب أوف ساند" هي أول رواية باللغة الهندية تحصل على هذه الجائزة، التي جرى تسليمها خلال حفلة أقيمت في لندن مساء الخميس، 26 مايو (أيار)، مع جائزة نقدية تبلغ 50 ألف جنيه استرليني (نحو 62 ألف دولار) تتقاسمها الكاتبة مع المترجمة الأميركية دايزي روكويل.

جائزة زايد للدكتور الموسوي

منحت "جائزة الشيخ زايد للكتاب" 2022 جائزتها عن فئة "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" للدكتور محسن الموسوي، هو أستاذ الأدب العربي الكلاسيكي والحديث، والدراسات المقارنة والثقافية بجامعة كولومبيا، نيويورك.



وهو باحث وناقد أدبي شهير، تشمل اهتماماته التدريسية والبحثية العديد من الفترات والأصناف.



تضم مؤلفات البروفيسور محسن الموسوي تسعة وثلاثين كتابًا (منها 6 روايات)، وما يزيد على ستين مقالًا علميًا، كان آخرها "اعترافات عربية : أطلس السيرة الذاتية بعد الكولونيالية" (مطبعة جامعة نوتردام، 2022).



كما كتب المقدمة والملاحظات في إصدار كلاسيكيات بارنز ونوبل من "ألف ليلة وليلة".



فضلا عن ذلك، يعمل البروفيسور الموسوي محررًا في مجلة الأدب العربي التي تُعتبر أهم مجلة أكاديمية في مجال الأدب العربي.



وقد حصل على جائزة العويس في النقد الأدبي 2002، وجائزة الكويت في اللغة العربية وآدابها 2018، وجائزة الملك فيصل العالمية لدراسات الأدب العربي باللغة الإنجليزية 2022.

البوكر العربية للنعّاس

توج الروائي الليبي الشاب محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية هذا العام عن عمله "خبز على طاولة الخال ميلاد".



وكان مجلس أمناء الجائزة التي يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية، وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، قد أعلن سابقا تلقي 122 رواية من 18 دولة للمنافسة في هذه الدورة.

جائزة الشارقة لدنيا ميخائيل

نالت الشاعرة والروائية العراقية دنيا ميخائيل، جائزة الشارقة للثقافة العربية، التي ترعاها اليونسكو مناصفةً مع الممثلة العراقية السورية هيلين الجنابي.



وسبق لدنيا ان ترشحت مجموعتها الشعرية "الحرب تعمل بجد" للقائمة القصيرة لجائزة غريفن للشعر، وتم اختيارها كأحد أفضل الكتب لعام 2005 من قبل مكتبة نيويورك العامة، وفاز عمل آخر لها بعنوان "يوميات موجة خارج البحر" بجائزة الكتاب العربي الأميركي، ونشر شعرها في مجلة الشعر الدولية، والشعر الحديث المترجم، ولندن تايمز، إضافة إلى مختارات منها "World Beat: International Poetry Now"، وزهور اللهب: أصوات العراق غير المسموعة، والشعر العراقي اليوم: الشعر الحديث المترجم.

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