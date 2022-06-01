مسؤولون أمريكيون يوضحون أهمية أنظمة الصواريخ الجديدة لأوكرانيا

2022/06/01 | 05:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، مجددًا أن بلادهم "لن تضغط على الحكومة الأوكرانية علنًا أو سرا لتقديم أي تنازلات إقليمية"، وذكروا أن أنظمة الصواريخ الجديدة التي سترسلها واشنطن لكييف ستساعد في وضع أوكرانيا "في أقوى موقف"

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