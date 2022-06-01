لتدمير أهداف روسية في أوكرانيا.. أسلحة أميركية تضرب بـ

2022/06/01 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطالب أوكرانيا باستمرار بالحصول على أنظمة صاروخية بعيدة المدى من الدول الغربية، وأهمها دول حلف الناتو.

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