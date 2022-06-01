2022/06/01 | 05:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M5MW2MEmkCs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائبة سابقة: تعرضت للعنف داخل مجلس النواب لكوني امرأة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - نائبة سابقة: تعرضت للعنف داخل مجلس النواب لكوني امرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).