مقاربة بين نتائج الانتخابات اللبنانية والإنتخابات العراقية !! - صبحي مبارك مال الله

2022/06/01 | 06:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله نجري هذه المقاربة لوجود الكثير من التشابة والنقاط المشتركة بين البلدين الشقيقين حيث يواجه الشعب اللبناني والعراقي أزمات سياسية و إقتصادية وإجتماعية متراكمة كما إن طبيعة النظامين السياسيين وطبقتهما السياسية أيضاً متشابه في السلوك والعمل السياسي وبصورة مختصرة نقول بأن شعبي البلدين يعانيان من نظام المحاصصة الطائفية والمناطقية والقومية والسياسية، الأمرين وكما إن الأجواء متشابهة تحت ثقل الفساد والفاسدي ......





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