محمد بن سلمان

2022/06/01 | 06:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنازل موضوع زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد، الأمير محدم بن سلمان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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