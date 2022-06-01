السعودية.. إعلامية تروي ما حصل معها بحادث سيارة بالرياض وسط تفاعل

2022/06/01 | 06:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على سلسلة تغريدات نشرتها الإعلامية، فيفيان نيريم، روت فيها ما حدث معها بعد 60 ثانية على تعرضها لحادث سيارة في العاصمة السعودية، الرياض.

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