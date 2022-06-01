السعودية.. ضبط زائرة عربية روجت للتبغ.. وتغريمها 400 ألف ريال

2022/06/01 | 07:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، يوم الثلاثاء، "ضبط زائرة من جنسية عربية مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وإيقافها عن ممارسة الإعلان في المملكة وتغريمها بـ 400 ألف ريال، لممارستها العمل بدون ترخيص".

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