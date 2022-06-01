برسالة لزوجها في السعودية.. أم تقتل أطفالها وتكتب: وديت ولادك للجنة

2022/06/01 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت قضية إقدام أم على قتل أطفالها الـ3 في مصر وكتابة رسالة لزوجها المغترب قائلة "أنا يا محمد وديت ولادك للجنة" قبل محاولتها الانتحار، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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