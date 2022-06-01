رئاسة تركيا توضح سبب تأجيل محمد بن سلمان زيارته لتركيا التي كانت في 25 مايو

2022/06/01 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان كان قد أجل زيارته لأنقرة التي كانت من المفترض أن تجري في الـ25 من مايو/ أيار الماضي، وذلك بسبب مرض والده، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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