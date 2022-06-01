التعليم في خدمة التخلف والرجعية - جلال الصباغ

2022/06/01 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ نشر الموقع الإعلامي لكلية التربية في الجامعة المستنصرية خبرا مفاده استضافة الكلية لأحد العلماء، ليتبين فيما بعد ان هذا العالم هو السيد سامي البدري أحد رجال الدين، الذين تحرص جميع الجامعات في العراق على استضافتهم بشكل دائم.



كان موضوع محاضرة السيد يدور حول سفينة نوح؛ إذ يحاول السيد تفنيد الاراء السابقة بشان هذه الاسطورة، مؤكدا ان سفينة نوح قد رست في جبال النجف!! ولا نعلم ولا يعلم الحاضرون عن ......





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