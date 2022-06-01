نادال يجرد جوكوفيتش من اللقب ويتأهل لنصف نهائي رولان غاروس

2022/06/01 | 08:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جرّد الاسباني رافايل نادال، حامل اللقب 13 مرة، غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، من لقبه في رولان غاروس، بعد أن حسم المواجهة رقم 59 التي جمعته مع غريمه، ليبلغ الدور نصف النهائي لثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الخامسة عشرة، بفوزه عليه الثلاثاء 6-2، 4-6، 6-2، 7-6 (7/4).وثأر “رافا” الذي يلقب […]

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