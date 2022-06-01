2022/06/01 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيفتتح منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء، مبارياته في نهائيات كأس آسيا تحت سنّ 23 عاماً، التي تضيّفها العاصمة الأوزبكية طشقند بملاقاة نظيره الأردني، في ملعب مركزي (كارشي). وسيخوض منتخبنا المباراة بالزي الاخضر ويرتدي حارس مرماه الزيّ الأصفر الكامل، بينما سيرتدي منتخب الأردن الزي الابيض وحارسه بالزيّ الأسود.وأوقعت قرعة البطولة منتخبنا الأولمبي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا الذي سيلتقي به يوم السبت المقبل بالساعة الرابعة عصراً، والكويت يوم الثلاثاء بالتوقيت ذاته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. منتخبنا الاولمبي يفتتح مشواره الاسيوي بلقاء النشامى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. منتخبنا الاولمبي يفتتح مشواره الاسيوي بلقاء النشامى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).