الإعصار آغاثا يخلّف 10 قتلى و20 مفقوداً في جنوب المكسيك

2022/06/01 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات المكسيكية أنّ حصيلة ضحايا الإعصار آغاثا الذي ضرب جنوب المكسيك وتسبّب بفيضانات وانزلاقات تربة ارتفعت إلى 10 قتلى و20 مفقوداً.وقال أليخاندرو مورات حاكم ولاية أواكساكا لإذاعة فورمولا إنّه “في الوقت الراهن، هناك حوالى 20 شخصاً في عداد المفقودين، معظمهم في الجبال العليا”، مضيفاً أنّ “السلطات المحلية أفادت مبدئياً بسقوط عشرة […]

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