من جديد.. النفط يسجل ارتفاعا جديدا في الاسواق العالمية

2022/06/01 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، بعد أن اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي وأنهت الصين إغلاقها بسبب كوفيد -19 في شنغهاي.وارتفع خام برنت تسليم آب 37 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 116.97 دولارا للبرميل في الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، فيما ينتهي عقد الشهر المقبل […]

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النفط يسجل ارتفاعا جديدا في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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