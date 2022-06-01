ألمانيا تتعهد بالتحرر من النفط الروسي نهاية 2022

2022/06/01 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا متمسكة بهدفها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن خيارات التعامل مع مصفاة شفيت النفطية.وسئل شولتس عما إذا تأميم المصفاة هو أحد الخيارات، فقال “سنقرر في نهاية (مناقشاتنا) الطريق الذي سنسلكه..الطريق الذي نعتقد أنه […]

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