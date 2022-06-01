عن تصورات الديمقراطية في منطقتنا - جلبير الأشقر

2022/06/01 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر صدر يوم الإثنين الماضي التقرير السنوي عن «مؤشر تصور الديمقراطية» الذي يعده مركز أبحاث «لاتانا» بالتشارك مع «تحالف الديمقراطيات»، وهي منظمة غير ربحية مقرها في كوبنهاغن.



وقد استند التقرير إلى استطلاعات أجريت في 53 دولة توزعت على كافة القارات، ومنها أربع دول عربية هي الجزائر والمغرب ومصر والمملكة السعودية، تنضاف إليها دولتان من جوارنا الشرق أوسطي هما تركيا وإيران.



ومن المفيد الوقوف عند بعض نتائج المس ......





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