اليوم.. الأولمبي يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة الأردن

2022/06/01 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستهل المنتخب الأولمبي مشواره في بطولةِ آسيا اليوم الاربعاء بمواجهةِ نظيره الأردني.وأكمل المنتخب الأولمبي تحضيراته أمس بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء أمين الحموي بسبب تعرضه للإصابة.ويدخل الاولمبي المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مجموعته التي تضم كل من الاردن واستراليا والكويت.يذكر أن العراق سيرتدي القميص الاخضر، فيما يرتدي […]

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الأولمبي يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة الأردن أولاً على ايرث نيوز.

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