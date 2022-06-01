ماذا فعل مصري عندما غرزت سيارته بأرض تحاصرها الأسود في تنزانيا؟

2022/06/01 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان يستمتع مدون السفر المصري، شريف نبيل، بجمال منطقة نجورونجورو المحمية في تنزانيا، وقع ما لم يكن في الحسبان! ماذا فعل نبيل عندما غرزت فيه السيارة بأرض تحاصرها الأسود؟

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