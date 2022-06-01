طفرة في أعداد الشباب - حسن مدن

2022/06/01 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حسب تقرير للبنك الدولي، صدر قبل نحو عقد من الآن، بالضبط في العام 2014، فإن المعطيات المتاحة تشير إلى طفرة كبيرة متوقعة في أعداد الشباب في المنطقة العربية، مشرقاً ومغرباً، حيث سيزيد عدد سكان المنطقة من الشباب (حتى سن 24 سنة) باطراد نحو مليوني شخص سنوياً حتى عام ،2015 ثم يقفز بمقدار 10 ملايين تقريباً بين عامي 2015 و2030 .ولأن التقرير المذكور يعالج حصراً قضايا التعليم في العالم العربي فإنه يت ......





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