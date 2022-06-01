الدولار وعوائد السندات الامريكية تضع اسعار الذهب في المنطقة الحمراء

2022/06/01 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هبطت أسعار الذهب حوالي واحد بالمئة اليوم الاربعاء، مسجلة ثاني شهر على التوالي من الخسائر مع تعرضها لضغوط من ارتفاع الدولار وتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس على الرغم من المخاوف حيال زيادة حادة في التضخم.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.03 بالمئة إلى 1837.00 دولارا للأوقية (الأونصة) […]

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