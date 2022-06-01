مصر.. خبراء يعلقون على وقف شهادات الادخار بفائدة 18%

2022/06/01 | 09:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف بنكا الأهلي ومصر، إصدار شهادات ادخار ذات العائد 18% لأجل عام بعدما جمعت 750 مليار جنيه (40.3 مليار دولار) خلال 10 أسابيع، وتم طرح شهادات ادخار لأجل 3 سنوات بعائد 14%.

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