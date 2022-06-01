انطلاق عملية تمشيط لتعقب قناصة داعش في ديالى

2022/06/01 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن انطلاق عملية تمشيط مفاجئة لتعقب قناصة داعش على الحدود مع بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مفارز امنية مشتركة انطلقت من 3 محاور لتعقب خلايا القناصة من تنظيم داعش الإرهابي ضمن قاطع بزابز بهرز قرب الحدود الفاصلة مع العاصمة بغداد وبعمق يصل الى 15كم".

واضاف المصدر، ان "العملية تأتي ردا على تعرض نقطة مرابطة امنية مشتركة الى هجوم باسلحة القنص في ساعة متأخرة من مساء يوم امس في قاطع بزايز بهرز دون اي اصابات بشرية، مشيرا الى، ان "هذا الهجوم هو السادس خلال العام الحالي".

وأوضح، ان "العملية تستهدف خمسة اهداف ضمن البعد الاستخباري، حيث تجري في اراضي ومبازل زراعية مترامية ومعقدة تضاريسيا".

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