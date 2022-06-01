الاولمبي يكمل تحضيراته لمواجه الاردن بكأس اسيا

2022/06/01 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكمل المنتخب الوطني الأولمبي تحضيراته لمواجهةِ نظيره المنتخب الأردني في افتتاحِ مشواره في بطولةِ آسيا.

وستجرى المباراة اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيتِ بغداد.

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