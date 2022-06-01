الحشد الشعبي يطيح بإرهابي جنوبي صلاح الدين

2022/06/01 | 09:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعتقلت قوة مشتركة من اللواء 35 في الحشد الشعبي واستخبارات الحشد الشعبي، الأربعاء، إرهابيًا جنوبي محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “تم اعتقال المطلوب بمذكرة قضائية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب في منطقة عوينات جنوبي محافظة صلاح الدين ضمن قاطع مسؤولية اللواء 35”.وأضاف البيان، أن […]

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