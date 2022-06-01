إردوغان بين تبعات حلف الأطلسي والسلم في أكرانيا - سعيد مضيه

2022/06/01 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه "تحتفظ تركيا بمكانة تؤهلها لأن تكون المكان المختار، وربما الوسيط لمواصلة الصلات الدبلوماسية بين روسيا وأكرانيا .



وموقف إردغان الحازم من فنلندا والسويد ضروري للحفاظ على ثقة روسيا".



هذا ما اورده في مقالة "حول تركيا وحلف الناتو"، نشرها في18أيار الفائت كريغ موراي، الكاتب البريطاني والمذيع والناشط في مجال حقوق الإنسان.



عمل سفيرا لبريطانيا في اوزباكستان، ثم محاضرا جامعيا،و حاليا يهتم بقضايا التصدي لعدوا ......





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