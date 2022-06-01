مع بداية موسم السياحة الصيفية.. إليك كيف يمكنك حماية نفسك من فيروس كورونا أثناء السفر

2022/06/01 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير جميع المؤشرات إلى أن أشهر الصيف ستشهد زيادة في السياحة.لكن فيروس كورونا لا يزال مصدر قلق، لذا فإن الحشود الكبيرة والابتعاد عن المنزل يمكن أن يمثل تحديات.فيما يلي بعض النصائح حول كيف يمكنك الحفاظ على صحتك أثناء السفر

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