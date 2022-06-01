الصيف يدخل العراق رسميا.. حرارة تصل 50 مئوية في هذا الموعد

2022/06/01 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، ان الصيف يدخل العراق رسميا مع تسجبل درجة حرارة تصل 50 مئوية في الأسبوع المقبل.

وذكر عطية في منشور له على الفيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، أنه "من المتوقع تسجيل درجات حرارة الى 50 مئوية بداية الأسبوع المقبل في المحافظات الجنوبية وفرات الأوسط".

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