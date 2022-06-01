مقتل فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية في شمال الخليل

2022/06/01 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت فتاة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية بعد أن كانت تحمل سلاح أبيض وهي تتقدم نحو جندي إسرائيلي في الضفة الغربية.

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