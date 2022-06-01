2022/06/01 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت أكبر دراسة طبية خاصة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، عدد الجرعات “المثالي” للوقاية من الإصابة بالمرض الذي غزا العالم.ووفق الدراسة التي أجرتها الجامعة الصينية في هونغ كونغ ونشرت نتائجها في المجلة الطبية البريطانية، وشملت 100 مليون شخص، فإن 3 جرعات من لقاح “كوفيد 19” من النوع نفسه أو مزيج من تطعيمات مختلفة، […]

ظهرت المقالة لأفضل وقاية..



علماء يحددون العدد المثالي لجرعات لقاح كورونا أولاً على ايرث نيوز.

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