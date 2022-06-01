المالكي يبحث مع تحالف العزم التنسيق المشترك لفتح باب الحوار لانهاء حالة الركود السياسي

2022/06/01 | 10:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وفد تحالف العزم برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبحضور عدد من قيادات الاطار التنسيقي، لبحث مستجدات المشهد السياسي وضرورة التعاون المشترك بين الاطراف والقوى السياسية كافة.

وشدد الجانبان على اهمية التنسيق المشترك لفتح باب الحوار بهدف انهاء حالة الركود السياسي مع الاخذ بنظر الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية للوصول إلى حل يرضي كل الاطراف.

السامرائي اكد ضرورة استمرار التفاهمات السياسية وحسم تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن لانهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

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