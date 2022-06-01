2022/06/01 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقال جدري القرود السريع فاقمه إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود في فصل الصيف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود في فصل الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).