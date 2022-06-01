بعد أكثر من شهرين.. الصين تخفف قيود كورونا

2022/06/01 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سكان شنغهاي منطقة (بوند) المطلة على البحر، وتناولوا الطعام والشراب في الشوارع تحت حراسة الشرطة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، حيث استمتع السكان في أكبر مدينة بالبلاد بتخفيف تدابير الإغلاق الصارم المفروض منذ شهرين.

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