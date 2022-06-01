لجنة نيابية: العراق يهدر هذا المبلغ سنويا جراء حرق الغاز

2022/06/01 | 10:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي المشكور، الأربعاء، عن هدر العراق ثلاثة مليارات دولار سنوياً، من حرق الغاز المصاحب في حقوله، مؤكداً فتح تحقيق بتلكؤ مشروع غاز البصرة.وقال المشكور في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العراق يخسر نحو 3 مليارات دولار سنوياً من حرق الغاز المصاحب في حقوله”، مشيراً إلى أن […]

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