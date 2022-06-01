الحكومة العراقية تباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين بهذا الموعد

2022/06/01 | 10:48 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر في وزارة المالية الاتحادية، يوم الأربعاء، بمباشرة هيئة التقاعد العامة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران الجاري.

وأشار المصدر، إلى المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران مساء اليوم بعد وصول إشعار التخصيص المالي من قبل وزارة المالية والايعاز بالصرف.

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