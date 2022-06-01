العراق.. حرار تلامس الـ 48 درجة مئوية بدءا من يوم غد الخميس

2022/06/01 | 10:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تقريرها الخاص لتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للايام القادمة، فيما توقعت ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن “قسم التنبؤ الجوي في الهيئة أصدر تقريراً خاصاً بارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها البلاد للايام القادمة”.

وأضافت، أن “التقرير يشير إلى أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس لتصل إلى 48 درجة، بسبب تأثر البلاد بإمتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري”.

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