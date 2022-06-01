بينها الغجر.. الداخلية تعد مقترحا لتوسيع الفئات المشمولة بمنح الجنسية العراقية

2022/06/01 | 10:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدت وزارة الداخلية مقترحا لتوسيع الفئات المشمولة بمنح الجنسية العراقية.

وقال مدير مديرية شؤون الجنسية في الوزارة العميد كمال عبد الأمير كاظم، أن “المديرية كانت قد أطلقت العام 2019، خطة لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في حفظ بيانات المواطنين ضمن سجلات المديرية، والتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني”، منوها بأن “المديرية تعمل على ربط جميع مديريات الجنسية بشبكة واحدة لتسهيل وتبيسط إجرءات الحصول على الجنسية العراقية”.

وكشف عن أن “المديرية تعكف على إعداد مقترح مشروع لتوسيع الفئات المشمولة بمنح الجنسية العراقية منها الغجر”، موضحا أن “ضوابط قانون منح الجنسية العراقية حددت المشمول بأن يكون من أبوين عراقيين أو أحدهما والأجنبي الذي لديه إقامة مدتها عشر سنوات، والاجنبي المتزوج من عراقية والاجنبية المتزوجة من عراقي الجنسية بعد مرور خمس سنوات على الزواج”، لافتا إلى أن “تلك الضوابط لايمكن استثناء أي شخص منها كونها صادرة وفق قانون”.

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