لجنة نيابية تستضيف الكادر المتقدم في وزارة النفط

2022/06/01 | 10:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أستضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الأربعاء، الكادر المتقدم في وزارة النفط.وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أستضافت الكادر المتقدم في وزارة النفط”.وأضافت أن “ذلك جاء للإطلاع على عمل الوزارة وتشكيلاتها”.

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