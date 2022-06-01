 العراق يهدر 3 مليار سنويا جراء حرق الغاز المصاحب

2022/06/01 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

المعلومة/بغداد...

كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي المشكور، الأربعاء، عن هدر العراق ثلاثة مليارات دولار سنوياً، من حرق الغاز المصاحب في حقوله، مؤكداً فتح تحقيق بتلكؤ مشروع غاز البصرة.

وقال المشكور في حوار تلفزيوني إن "العراق يخسر نحو 3 مليارات دولار سنوياً من حرق الغاز المصاحب في حقوله"، مشيراً إلى أن "اللجنة بدأت التحرك على شركة غاز البصرة بعد تلكئها بهذا المشروع".

وأضاف، أن "أول زيارة للجنة كانت للشركة"، مبيناً أن "غاز البصرة مؤسسة من ثلاثة أطراف؛ 51 بالمئة للجانب العراقي، ويمثله غاز الجنوب، و 44 بالمئة لشركة شل، و5 بالمئة لشركة ميتسوبيشي، وكل من هذه الشركات يؤدي الدور المطلوب منه في هذه الشركة".

وأوضح المشكور، أن "أصل العقد هو تطوير غاز الجنوب"، موضحاً أنه "تفاجأ بعدم وجود تفعيل وحراك صحيح بهذه الجوانب، وأن المشروع لا يزال متلكئا ونسبة إنجازه قليلة، واللجنة ماضية بمعرفة من هو المتسبب بهذا التلكؤ"، مشيرا الى أن "اللجنة ستولي ملف التلوث الخاص بهذا المشروع اهتماماً كبيراً، وستقدم مقترحات لإصدار قانون بها".

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