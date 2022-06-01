أداء متميز لأبطال العراق في بطولة العالم للمواي تاي

2022/06/01 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك، أن لاعبي العراق أثبتوا علو كعبهم في بطولة العالم المقامة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على الرغم من الاعداد الفقير والامكانيات المتواضعة .وقال علك في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" البطولة شهدت مشاركة اكثر من 85 دولة قدمت مستويات كبيرة وأداءً متميزاً، واستعدت لهذا الاستحقاق بمعسكرات طويلة الأمد ".واضاف علك، أن " وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ابدى اهتماماً كبيراً بهذه المشاركة وكان على تواصل مستمر مع الاتحاد لتذليل الصعوبات وانجاح هذه المشاركة المهمة" .وتابع علك، أن" لاعبينا قدموا اداءً جيداً منذ اليوم الأول للبطولة، إذ تغلب اللاعب أيوب حسين على اللاعب الجزائري، واللاعب حسين البهادلي على اللاعب الليبي وفي النزال الثاني تغلب أيوب حسين على اللاعب الهولندي ويصعد للمربع الذهبي ليضمن بذلك اول مدالية للعراق، بعدها تغلب اللاعب مصطفى التكريتي على اللاعب الاسباني والإيراني وتأهل الى المربع الذهبي وبعدها تغلب زميله علي الكناني على بطل العالم للنسخة السابقة وهو اللاعب الهندي وتأهل للمربع الذهبي". واشار علك الى أن " العراق ضمن ثلاث ميداليات وبانتظار ميداليتين خلال اليومين المقبلين".

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