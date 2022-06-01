ماغواير يرد على صيحات الاستهجان والتهديدات بتفجير منزله

2022/06/01 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد عن استغرابه من تلقيه صيحات استهجان من جماهير إنجلترا بسبب أدائه مع فريقه الموسم الماضي، لكنه قال إنه لن يسمح لهذه التجربة بتدمير علاقته “المذهلة” بالجماهير.وخاض ماغواير موسما صعبا مع مانشستر يونايتد تعرض خلاله لانتقادات قاسية، حيث أنهى الفريق الدوري الإنكليزي الممتاز في المركز السادس وخرج […]

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