حساسية الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز..ما الفرق بينهما؟

2022/06/01 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستطيع بعض الأشخاص شرب الحليب بشرط عدم احتوائه على اللاكتوز، بينما هناك أشخاص لا يستطيعون شرب الحليب أبدًا، بحسب ما ذكرته المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، بتغريدة على "تويتر".

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