روبوت يتنبأ لك.. كيف تتغلب على تقلبات الأسواق المالية؟

2022/06/01 | 11:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى المستثمرون الذين اعتمدوا في محفظتهم الاستثمارية على قاعدة 60/40 هذا العام بحيث تراجعت الأسهم والسندات، كذلك الأمر بالنسبة لتجار العملات المشفرة فهم ليسوا بحالة جيدة أيضًا.أما الذهب، الملاذ الآمن في أوقات التقلبات، فهو لا يزال ضعيفًا

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