2022/06/01 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون ضمن الإطار التنسيقي وائل الركابي، من تصاعد الخلافات السياسية بين الإطار والتيار الصدري وتحولها الى حرب شيعية – شيعية، مبينا ان خيار حل البرلمان وإعلان عن موعد انتخابات مبكرة أفضل من خيار التصادم.

وقال الركابي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اننا " نعول على حكمة تصرف قادة الإطار التنسيقي والتيار الصدري لمنع حدوث حرب شيعية – شيعية بسبب تصاعد حدة الخلافات".

وأضاف ان "طرح خيار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة أفضل بكثير من التصعيد والذهاب الى حرب داخلية طاحنة بين المكون ".

وأشار الركابي الى ان " الإطار يسعى فقط لتسمية الكتلة الاكبر لترشيح رئيس الوزراء من الكتلة الفائزة بالتعاون مع التيار الصدر وتشكيل حكومة توافقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يضع "مفاضلة" بين "الحرب الشيعية- الشيعية" وخيار حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يضع "مفاضلة" بين "الحرب الشيعية- الشيعية" وخيار حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).