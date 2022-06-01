بالصور.. إزالة معارض السيارات

2022/06/01 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

باشرت قوة أمنية، اليوم الأربعاء، بإزالة معارض السيارات غير النظامية في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن " قوة أمنية كبيرة باشرت بازالة المعارض غير النظامية (التجاوز) في معارض الحبيبية شرق بغداد".

وأنذرت امانة بغداد، في وقت سابق، أصحاب المعارض بأخلاء المنطقة، الا انهم لم يستجيبوا، فيما أقدمو على قطع الطريق المؤدي الى ما تعرف بمنطقة المعارض احتجاجاً على القرار.

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