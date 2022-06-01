قوة امنية مدججة بالسلاح والشفلات تقتحم معارض الحبيبة

2022/06/01 | 11:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت فرق من بلدية مديرية الصدر مصحوبة بقوات امنية، الأربعاء، بازالة معارض سيارات الحبيبية غير المرخصة.

وذكر مصدر إن قوة امنية كبيرة وصلت، صباح اليوم، الى موقع معارض الحبيبية شرق بغداد لغرض تنفيذ ازتالة جميع المعارض غير الشرعية.

وأضاف، ان اصحاب المعارض اعترضوا ما تسبب في حدوث مشاجرات بين مالكي المعارض والقوة المنفذة اسفر عن اعتقال عددا منهم على يد القوة المنفذة.

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