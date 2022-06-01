اعتقال منتحل صفة ضابط في بغداد

2022/06/01 | 11:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ القت القوات الامنية اليوم الاربعاء، على منتحل صفة ضابط في العاصمة بغداد.وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “دوريات النجدة تمكنت من القبض على شخص تولد ٢٠٠١ يرتدي الزي العسكري وينتحل صفة ضابط برتبة ملازم اول في الداخلية ضمن منطقة الزعفرانية”.واضاف “تم اعتقاله وتسليمه وفق اجراءات اصولية”.

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