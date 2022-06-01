خبير يتهم ثلاث جهات بتهريب المنتجات النفطية المستوردة الى كردستان

2022/06/01 | 11:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الخبير النفطي حمزة الجواهري , الثلاثاء , ثلاث جهات وراء تهريب المنتجات النفطية المستوردة الى إقليم كردستان ومن ثم الى خارج البلاد , مبينا ان كمية المنتجات النفطية المهربة اكثر من ثلث المنتوجات المستوردة والمدعومة من أموال الشعب العراقي .

وقال الجواهري ان ” حاجة العراق الفعلية بما فيها الإقليم من المنتجات النفطية البانزين والكازويل وغيرها بحدود (7) لتر يوميا بحسب إحصائية الوزارة قبل شهرين، الا ان ما تستورده وزارة النفط بحدود (16) مليون برميل يوميا”.

وأضاف ان ” الفارق بين الكمية التي يحتاجها العراق وبين الكمية المستوردة تزيد عن الثلث وهذا الثلث يذهب للتهريب خارج البلاد عبر الإقليم دون محاسبة اورقابة ” , متهما ” ثلاث جهات وراء عملية التهريب أولها كبار السياسين المتنفذين في الإقليم والشركات الناقلة التي تقوم بتزوير وثائق ارسال المنتجات وثالثهما سائقي الشاحنات الناقلة للمنتجات النفطية”.

وأشار الجواهري الى ان ” عملية رفع كميات الاستيراد تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط عالميا وهذا يدل بشكل واضح تغاضي الحكومة على تلك الجهات لاسباب معروفة سياسيا وماليا ” .

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