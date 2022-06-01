عالية نصيف تكشف: عقد الجوازات الالكترونية الذي حذرنا منه سابقاً تم توقيعه

2022/06/01 | 11:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الأربعاء، أنها من خلال متابعتها لقضية عقد الجوازات الالكترونية الذي حذرت منه سابقاً، حصلت على معلومات بأن العقد الذي تحوم حوله شبهات فساد قد تم توقيعه مع شركة أفق السماء، مبينة ان الضغوط السياسية أجبرت بعض الجهات على السكوت عن هذا العقد، مجددةً مطالبتها لهيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل وفتح تحقيق حوله، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً.

وقالت نصيف في بيان إنه “لطالما أصدرنا عدة بيانات حذرنا فيها من مغبة توقيع هذا العقد الذي بلغت قيمة الفساد فيه 70 مليون دولار (الفرق بين قيمته الحقيقية والظاهرية) ، واليوم هناك أنباء وللأسف تفيد بأن العقد تم تمريره بشكل سري بعيداً عن وسائل الإعلام، وهناك وفد عراقي حالياً في فرنسا لإتمام متعلقات العقد “.

وأضافت، أن “الشركة السابقة (الألمانية) لديها عقد مع العراق مدته 10 سنوات، وبالتالي فإن الفاسدين لايكترثون فيما إذا قامت الشركة السابقة بتغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب التعاقد مع شركة جديدة “.

وجددت نصيف مطالبتها لهيئة النزاهة والادعاء العام بـ”التدخل والتحقيق في هذا العقد، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام”.

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