بدء اضراب” المولدات الاهلية ” في ديالى

2022/06/01 | 11:22 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن عضو رابطة اصحاب المولدات الاهلية في ديالى خضير العزاوي، الاربعاء، عن بدء الاضراب العام لاصحاب المولدات في المحافظة.

وقال العزاوي ان” اصحاب المولدات الاهلية بدأوا فعليا بالاضراب العام والذي دخل حيز التنفيذ بعد 12 من ليلة امس في بعقوبة كمرحلة اولى قبل انتقاله الى بقية المدن مبينا ان الاضراب جاء بسبب قرارات وزارة النفط المجحفة باستبدال الوقود ثم تراجعت لتخفض حصة المولدات للنصف”.

واضاف العزاوي،ان” الاضراب رسالة احتجاجية وجاء بعد سلسلة تظاهرات سلمية في بعقوبة وبقية مدن ديالى من اجل تدارك الموقف خاصة وان قرارات وزارة النفط الاخيرة ستؤدي الى خسائر مادية تصل الى 50%”.

من جابنه أكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي أن “قرارات وزارة النفط الاخيرة اثارت ازمة في المحافظة وتسببت بالفعل في اضراب شبه عام في بعقوبة المركز وبقية المناطق خلال الساعات الماضية”.

واضاف الحيالي، انه “يدعم موقف اصحاب المولدات في اعادة حصص الوقود الى وضعها الطبيعي لكن في ذات الوقت يرفض ان يكون مسار للضغط على المواطنين لرفع اسعار الامبيرية مؤكدا بان اي استغلال سيتم مواجهته بالقانون وهناك لجان جوالة شكلت للنظر بالمخالفات”.

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